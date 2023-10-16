Путин рассказал, как отпраздновал день рождения

Президент Российской Федерации Владимир Путин рассказал в интервью Центральному телевидению Китая, что отметил свой день рождения в кругу друзей и близких.

Соответствующее интервью глава государства дал в преддверии своей поездки в Китайскую Народную Республику, оно опубликовано на сайте Кремля.

«В кругу друзей», — ответил Путин на вопрос журналиста о том, как он отпраздновал свой 71-й день рождения.

7 октября в свой день рождения Путин дал старт поставкам российского газа в Узбекистан через Казахстан. Президенты России и Казахстана обсуждали возможность такой транспортировки газа из РФ в ноябре 2022 года. Соответствующий контракт глава «Газпрома» Алексей Миллер и министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов подписали в июне.

После мероприятия по старту поставок газа лидеры Узбекистана и Казахстана Шавкат Мирзиеев и Касым-Жомарт Токаев приезжали в резиденцию российского лидера в подмосковном Ново-Огарево, где состоялся обед. Путин сообщал, что они с Токаевым и Мирзиеевым «посидели втроем».

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».