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Стало известно об участии Путина в форуме «Один пояс — один путь»

Ван И: Путин примет участие в форуме «Один пояс — один путь» в КНР 17 октября

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Павел Бедняков/РИА Новости

Президент России Владимир Путин примет участие в форуме «Один пояс — один путь» в КНР 17 октября. Об этом заявил глава МИД Китая Ван И в ходе переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, сообщает ТАСС.

«Президент Путин по приглашению председателя Си Цзиньпина примет участие в третьем форуме международного сотрудничества «Один пояс — один путь» на высоком уровне», — поделился министр.

До этого глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров прибыл с визитом в Пекин, где пройдет третий международный форум «Один пояс — один путь».

В планах российского министра были переговоры с китайским коллегой Ван И в ходе своего визита в Китай.

Ван И также заявлял, что Пекин готов и дальше сотрудничать с Москвой в рамках формирования многополярного мира, так как оба государства стараются проводить независимую внешнюю политику.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

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