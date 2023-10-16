Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Путин раскрыл потери ВСУ в ходе контрнаступления

Путин сообщил об огромных украинских потерях в ходе контрнаступления ВСУ

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил в интервью Центральному телевидению Китая, что Вооруженные силы Украины не добились никаких результатов в ходе их контрнаступления, но понесли огромные потери.

Соответствующее интервью глава государства дал в преддверии своей поездки в Китайскую Народную Республику.

«Потери (в ходе контрнаступления ВСУ — прим. ред.) просто огромные: один к восьми примерно, если в соотношении», — сказал российский лидер, соответствующее интервью опубликовано на сайте Кремля.

Накануне Путин в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» заявил, что контрнаступление ВСУ полностью провалилось, хотя Украина и готовится наступать на некоторых участка фронта. Вооруженные силы России, как отметил президент, знают о планах ВСУ, уверенно обороняются и занимают выгодные позиции.

Украинское контрнаступление, как заявляли в Министерстве обороны России, началось 4 июня этого года.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

Все новости на тему:
Контрнаступление Украины
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий