Путин раскрыл потери ВСУ в ходе контрнаступления

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил в интервью Центральному телевидению Китая, что Вооруженные силы Украины не добились никаких результатов в ходе их контрнаступления, но понесли огромные потери.

Соответствующее интервью глава государства дал в преддверии своей поездки в Китайскую Народную Республику.

«Потери (в ходе контрнаступления ВСУ — прим. ред.) просто огромные: один к восьми примерно, если в соотношении», — сказал российский лидер, соответствующее интервью опубликовано на сайте Кремля.

Накануне Путин в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» заявил, что контрнаступление ВСУ полностью провалилось, хотя Украина и готовится наступать на некоторых участка фронта. Вооруженные силы России, как отметил президент, знают о планах ВСУ, уверенно обороняются и занимают выгодные позиции.

Украинское контрнаступление, как заявляли в Министерстве обороны России, началось 4 июня этого года.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.