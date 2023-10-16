Трамп назвал интервью Байдена телеканалу CBS «шуткой»

Бывший президент США Дональд Трамп назвал «шуткой» и вкладом в политическую кампанию Демократической партии интервью главы государства Джо Байдена телеканалу CBS. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пост Трампа в социальной сети Truth Social.

Трамп написал, что журналисты, взявшие интервью у «бесчестного» Байдена, вели его на протяжении всей беседы, как «потерявшегося ребенка». Экс-президент считает, что в каждом вопросе журналистов уже содержался ответ. Кроме того, подчеркнул Трамп, эти вопросы задавались так вяло и таким извиняющимся тоном, что эту «шутку» следует расценивать как вклад в кампанию Демократической партии США. Трамп задал риторический вопрос, почему журналисты защищают Байдена, хотя он является самым «коррумпированным и некомпетентным» президентом в истории страны.

Ранее президент США Джо Байден заявил в интервью телеканалу CBS, что в связи с обострением израильско-палестинского конфликта в Америке возросла угроза террористических актов.

Ранее Байдена обвинили в нарушении конституции США.