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Байден рассказал об обсуждении с Израилем создания безопасного коридора для жителей Газы

США обсуждают с Израилем вопрос создания безопасного коридора для жителей Газы

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Hatem Ali/AP

Президент США Джо Байден заявил, что его администрация ведет обсуждения с Израилем и Египтом относительно создания безопасного коридора для эвакуации мирных жителей сектора Газа. Однако он отметил, что переговоры по этому вопросу идут «сложно».

«Да, наша команда обсуждает этот вопрос с ними и рассматривает возможность создания безопасной зоны. Мы также проводим переговоры с египтянами, чтобы выяснить, есть ли способ вывести женщин и детей из зоны боевых действий в настоящее время. Однако... это сложная задача», — заявил Байден в интервью телеканалу CBS.

Президент США также выразил уверенность в том, что Израиль при ответе на недавние резонансные атаки палестинского движения ХАМАС «сделает все возможное», чтобы предотвратить жертвы среди мирного населения сектора Газа.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне министр премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектам ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант пообещал, что «небывалый ответ» сектору Газа запомнят на 50 лет.

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