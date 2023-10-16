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Байден на фоне конфликта на Ближнем Востоке признал возросшую угрозу терактов в США

Байден признал возрастание угрозы терактов на территории США

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Evelyn Hockstein/Reuters

Президент США Джо Байден заявил, что в связи с обострением израильско-палестинского конфликта в Америке возросла угроза террористических актов. Об этом он рассказал в интервью телеканалу CBS.

Байден, отвечая на вопрос о возможных террористических угрозах на территории США, признал, что на фоне эскалации на Ближнем Востоке вероятность осуществления терактов в Америке выросла.

Президент США сказал, что для обсуждения этой угрозы он провел встречу с представителями спецслужб и правоохранительных органов США. Он подчеркнул, что американские власти прилагают все усилия для того, чтобы избежать террористических актов на территории страны.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден заявил, что его администрация ведет обсуждения с Израилем и Египтом относительно создания безопасного коридора для эвакуации мирных жителей сектора Газа. Однако он отметил, что переговоры по этому вопросу идут «сложно».

Президент США также выразил уверенность в том, что Израиль при ответе на недавние резонансные атаки палестинского движения ХАМАС «сделает все возможное», чтобы предотвратить жертвы среди мирного населения сектора Газа.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.

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