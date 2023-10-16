Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил в интервью Dialogue Works, что президент Украины Владимир Зеленский серьезно просчитался, доверившись США, и теперь ему необходимо задуматься о своей безопасности.

По его словам, «украинцы скоро поймут, что они допустили ошибку, которую совершали и другие — они поверили Соединенным Штатам.

«Всякий раз, когда вы слышите от США: «О, доверьтесь нам, мы вас прикроем!», вам лучше нанять охрану, потому что у вас будут неприятности», — сказал экс-агент ЦРУ.

Как указал он, Вашингтон решил отодвинуть украинские власти на второй план и перенести основное внимание на Израиль.

Ранее на Западе выразили мнение, что Зеленский испугался, что США переключатся на помощь Израилю.

До этого депутат Государственной думы от Крыма Михаил Шеремет назвал позором факт выступления главы Украины Владимира Зеленского на сессии Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке.

Ранее Медведев заявил, что Зеленский является «деятелем в грязной зеленой майке».