Байден предостерег Иран и «Хезболлу» от вовлечения в палестино-израильский конфликт

Президент США Джо Байден предостерег Иран и ливанскую шиитскую организацию «Хезболла» от вовлечения в палестино-израильский конфликт. Соответствующее заявление он сделал в интервью CBS.

Во время интервью у главы Белого дома спросили о его послании Ирану и «Хезболле» в свете обострения ситуации на севере Израиля.

«Нет, нет и еще раз нет», — сказал американский лидер.

До этого Байден говорил, что Израиль при ведении боевых действий против палестинской группировки ХАМАС должен следовать «правилам войны».

7 октября силы ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектам группировки в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в регион.

Ранее в России назвали возможный срок завершения войны Израиля с ХАМАС.