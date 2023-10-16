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В Австралии отметили различие в подходах США к конфликтам на Украине и в Израиле

ABC News: в помощи США Украине и Израилю имеется большое отличие

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AP

Редактор по международным вопросам австралийского телеканала ABC News Джон Лайонс заявил, что Вашингтон в ситуации с Израилем продемонстрировал отличный от конфликта на Украине подход к предоставлению военной помощи.

По словам журналиста, имеется яркий контраст в сравнении Израиля с Украиной. Вашингтон предложил новый срочный пакет помощи Израилю, который, вероятно, пока даже в нем и не нуждается. В это же время американский конгресс отказывается от финансирования Киева.

Лаойнс подчеркнул, что решительная и реальная поддержка Вашингтоном Израиля кардинально отличается от крайне «неохотной» западной помощи Украине.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон сможет одновременно поддерживать Украину и Израиль, а также обеспечивать «международную безопасность».

До этого бывший разведчик Вооруженных сил Соединенных Штатов Скотт Риттер допустил, что Румыния, Польша и Венгрия захотят разделить между собой территории Украины, подобный сценарий грозит распадом государства.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.

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Война в Израиле
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