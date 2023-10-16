В Варшаве заявили, что Польша проигрывает из-за конфликта между Россией и Украиной

Профессор Варшавского университета Витольд Модзелевский заявил, что Польша из-за конфликта между Россией и Украиной проигрывает на экономическом и политическом фронтах. Об этом Модзелевский написал в статье для издания издания Myśl Polska.

По мнению профессора, Польша проигрывает уже не только экономически, но и политически. Так, к примеру, Варшава будет показательно наказана за введение эмбарго на украинское зерно, поскольку она якобы нарушила международное право.

Модзелевский подчеркнул, что попытки польских властей следовать интересам своих граждан постоянно противоречат законам Европейского союза или же международному праву вообще. Он назвал «бредом» такое положение дел.

Модзелевский выразил мнение, что Киев выступает инструментом Берлина, с помощью которого Германия пытается подчинить себе Польшу.

Ранее депутат польского сейма Кристиан Каминьский заявил, что Варшава в течение многих лет поддерживала Киев в ущерб национальным интересам республики.

Ранее политолог объяснил, почему между Украиной и Польшей произошел конфликт.