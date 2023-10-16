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В постпредстве Ирана назвали условие вступления страны в палестино-израильский конфликт

Постпредство Ирана: страна не вступит в конфликт, если Израиль не атакует ее

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Reuters

Иран не собирается вступать в военный конфликт с Израилем в связи с эскалацией напряженности на Ближнем Востоке до того момента, пока еврейское государство не совершит атаку на Исламскую Республику. Об этом пишет агентство Reuters, ссылаясь на иранское постоянное представительство при ООН.

«Вооруженные силы Ирана не будут вступать в бой при условии, что израильский режим апартеида не посмеет атаковать Иран, его интересы и граждан. Силы сопротивления смогут защитить себя», — заявили в постпредстве.

До этого газета The New York Times со ссылкой на данные американской разведки сообщила, что Иран не знал о готовящемся нападении радикального палестинского движения ХАМАС на Израиль.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектам группировки в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в регион.

Ранее в России назвали возможный срок завершения войны Израиля с ХАМАС.

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Война в Израиле
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