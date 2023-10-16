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Премьер Польши заявил о готовности сформировать новый кабмин

Премьер Польши Моравецкий готов сформировать новый кабмин после выборов

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Carlos Osorio/Reuters

Нынешний премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объявил о своей готовности сформировать новое правительство, несмотря на то, что оппозиция получила большинство голосов на парламентских выборах в стране. Об этом пишет ТАСС.

На вопрос журналистов о том, ожидает ли он получить от президента мандат на создание кабинета министров, политик ответил, что «вероятнее всего так и будет». Моравецкий отметил, что это является политической традицией в Польше — поручать формирование правительства победившей партии.

«Мы постараемся создать стабильное правительство, которое проведет страну через трудные времена», — подчеркнул политик, признавая, что во время правления его партии возникли сложные проблемы. Среди них он назвал коронавирусную пандемию, конфликт на Украине и энергетический кризис. Моравецкий добавил, что они все же одержали третью победу подряд на выборах.

В США при этом назвали одно из плачевных для Украины последствий выборов в Польше.

Ранее общенациональный референдум в Польше не состоялся.

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