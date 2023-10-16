Генсек ООН обратился к Израилю с призывом

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обратился с призывом к Израилю предоставить быстрый и беспрепятственный гуманитарный доступ в сектор Газа. Об этом сообщает РИА Новости.

«В этот драматический момент, когда мы находимся на грани пропасти на Ближнем Востоке, мой долг как генерального секретаря ООН — сделать два решительных гуманитарных призыва. <...> Израиль должен предоставить быстрый и беспрепятственный доступ для доставки гуманитарной помощи, также гуманитарным работникам… в секторе Газа», — заявил генсек.

Также он попросил палестинское движение ХАМАС, чтобы заложники были немедленно освобождены без каких-либо условий.

Ранее премьер-министр Израиля Нетаньяху призвал жителей сектора Газа к эвакуации.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектам группировки в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в регион.

Ранее в ХАМАС заявили, что ценят позицию Путина.