Общенациональный референдум в Польше не состоялся

Явка на общенациональном референдуме в Польше составила менее 50%, свидетельствуют данные экзитпола, передает РИА Новости, ссылаясь на Польское телевидение.

Для того, чтобы референдум признали состоявшимся, в нем должны принять участие более 50% избирателей. По данным экзитпола, в голосовании приняли участие 40% от общего числа избирателей.

Большинство оппозиционных сил изначально заявляли, что будут бойкотировать референдум, так как считают его частью предвыборной кампании «Права и справедливости».

15 октября в Польше прошли парламентские выборы. Главная интрига голосования заключается в том, удастся ли правым консерваторам из «Права и справедливости» удержать власть. В спину правящей партии дышит проевропейская оппозиция в лице «Гражданской коалиции». Эксперты не исключают, что большое влияние на исход голосования окажет результат третьих партий, способных помочь основным претендентам сформировать парламентское большинство. Каков предвыборный расклад, что с этого России, и при чем здесь Украина — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США заявили о возможном сокращении помощи Украине со стороны западных стран после завершения парламентских выборов в Польше.