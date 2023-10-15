Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Полковник Макгрегор отметил сдержанность Путина

Полковник Макгрегор: Путин проявляет невероятную сдержанность на Украине

close
100%
Wikimedia Commons

Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Deep Dive заявил, что президент России Владимир Путин проводит сдержанную политику в отношении Украины, несмотря на действия Запада.

«Единственный, кто спасет Украину от уничтожения — это Владимир Путин, который проявляет невероятную сдержанность», — сказал он.

Макгрегор уверен, что западные медиа создают ложный образ российского лидера. также он уверен, что президент хотел бы достичь урегулирования конфликта путем переговоров, но этому могут мешать Соединенные Штаты и их союзники. Макгрегор не исключил, что терпению Путина может прийти конец.

Полковник Макгрегор является одним из ярких представителей «ястребов» в США. Он известен как один из стратегов, планировавших бомбардировки Югославии НАТО в 1999 году. Также он принимал активное участие в войне в Персидском заливе в 1990-1991 году. Из армии США он ушел в 2004 году.

До этого он обвинил президента США Байдена в катастрофе на Украине.

Ранее в США подвергли сомнению твердость российских «красных линий».

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий