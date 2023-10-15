Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Deep Dive заявил, что президент России Владимир Путин проводит сдержанную политику в отношении Украины, несмотря на действия Запада.

«Единственный, кто спасет Украину от уничтожения — это Владимир Путин, который проявляет невероятную сдержанность», — сказал он.

Макгрегор уверен, что западные медиа создают ложный образ российского лидера. также он уверен, что президент хотел бы достичь урегулирования конфликта путем переговоров, но этому могут мешать Соединенные Штаты и их союзники. Макгрегор не исключил, что терпению Путина может прийти конец.

Полковник Макгрегор является одним из ярких представителей «ястребов» в США. Он известен как один из стратегов, планировавших бомбардировки Югославии НАТО в 1999 году. Также он принимал активное участие в войне в Персидском заливе в 1990-1991 году. Из армии США он ушел в 2004 году.

До этого он обвинил президента США Байдена в катастрофе на Украине.

Ранее в США подвергли сомнению твердость российских «красных линий».