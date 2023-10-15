Макрон предостерег Иран от эскалации ситуации

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора предупредил своего иранского коллегу Эбрахима Раиси о любой эскалации конфликта между Израилем и ХАМАС, сообщает агентство Reuters, ссылаясь на офис французского лидера.

Постпредство исламской республики при ООН заявило, что вооруженные силы Ирана не будут принимать участие в боях при наземной операции Израиля в секторе Газа, если Тель-Авив не будет атаковать иранскую территорию.

До этого в том же телефонном разговоре Раиси призвал Францию помочь «предотвратить притеснение» палестинцев.

12 октября в Париже прошла акция в поддержку населения Палестины, несмотря на опубликованный префектурой запрет.

11 октября префект Парижа Лоран Нуньес опубликовал декрет, запрещающий проведение манифестации, сославшись на риски для общественного порядка.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.