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Турция и США обсудили обострение на Ближнем Востоке

Фидан и Блинкен обсудили палестино-израильский конфликт и ситуацию в Газе

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Leah Millis/Pool/Reuters

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан по просьбе американской стороны провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном, передает ТАСС, ссылаясь на источник в турецком МИД.

«В ходе беседы обсуждались последние события в зоне палестино-израильского конфликта, а также гуманитарная ситуация в Газе», — рассказал он.

Источник добавил, что чиновники обменялись впечатлениями от своих визитов в регион. Также они обсудили вопросы расширения Североатлантического альянса.

До этого Фидан и Блинкен обсуждали вопросы, касающиеся Израиля и Палестины. Сообщалось, что Фидан в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном в «резкой форме» призвал Вашингтон прекратить сотрудничать с курдскими формированиями на территории Сирии. Он подчеркнул, что операции Турции в Ираке и Сирии по борьбе с терроризмом будут продолжены.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.

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