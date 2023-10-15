Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США, Израиль, Египет и ООН создают механизм для помощи сектору Газа, передает телеканал Al Hadath.

Контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе Египта и палестинского сектора Газа будет открыт, отметил он.

По его словам, «США вместе с ООН, Египтом и Израилем создают механизм для доставки помощи тем, кто в ней нуждается».

Ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз (ЕС) планирует втрое увеличить гуманитарную помощь пострадавшим в секторе Газа, пакет срочной помощи составит €50 млн. Ее слова приводит пресс-служба Еврокомиссии.

До этого в пресс-офисе правительства Дубая сообщали, что премьер-министр Объединенных Арабских Эмиратов, правитель Дубая Мухаммед бен Рашид Аль Мактум распорядился выделить 50 млн дирхамов (более $13 млн) на оказание помощи палестинцам в секторе Газа.

14 октября верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявлял, что требование Израиля эвакуировать миллион человек с севера сектора Газа должно быть пересмотрено.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.