Бойцы ХАМАС обстреляли Тель-Авив

Радикальное «Исламское движение сопротивления» (ХАМАС) в своем Telegram-канале заявило о ракетной атаке на Тель-Авив.

«Бригады [Изз эд-Дина] аль-Кассама» нанесли ракетный удар по Тель-Авиву в ответ на нападение на мирное население», — говорится в сообщении.

Ранее лидер политического бюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания пообещал вместо переселения из сектора Газа вернуть земли, принадлежащие предкам палестинцев.

По его словам, у ХАМАС есть только одна линия — вернуться на свою землю и свои дома, которые принадлежали предкам. Хания считает, что данная задача не является чем-то далеким и недостижимым, она близка.

До этого Хания заявил, что жители сектора Газа не покинут анклав во время боевых действий и не станут укрываться в Египте.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.