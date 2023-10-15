Президент Ирана призвал Францию «предотвратить притеснение палестинцев»

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Президент Ирана Эбрахим Раиси в телефонном разговоре со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном призвал Париж помочь «предотвратить притеснение» палестинцев, передает агентство Reuters.

Раиси добавил, что ситуация может усложниться, если Израиль не прекратит «свои преступления».

«Группы палестинского сопротивления принимают свои собственные решения», — сказал Раиси в разговоре французским лидером.

12 октября в Париже прошла акция в поддержку населения Палестины, несмотря на опубликованный префектурой запрет.

11 октября префект Парижа Лоран Нуньес опубликовал декрет, запрещающий проведение манифестации, сославшись на риски для общественного порядка.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.