В Египте заявили, что ответ Израиля выходит за рамки права на самооборону

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Каире заявил, что ответ Израиля в секторе Газа на действия палестинской группировки ХАМАС выходят за рамки его права на самооборону. Слова главы государства транслировал телеканал Al Arabiya.

«Реакция Израиля превышает право на самооборону и приравнивается к коллективному наказанию», — заявил он.

Также египетский президент призвал облегчить доставку гуманитарной помощи в сектор Газа.

Накануне помощник генерального секретаря Лиги арабских государств (ЛАГ) Хусам Заки сообщил, что в ближайшее время в секторе Газа может вступить в действие гуманитарное перемирие между израильской и палестинскими сторонами. По его словам, в настоящее время Каир прилагает максимум усилий для доставки гуманитарной помощи в Газу.

Ранее глава минобороны Израиля Галант пообещал ликвидировать всех радикалов ХАМАС.