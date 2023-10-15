ЕС призвал срочно возобновить мирный процесс на Ближнем востоке

Евросоюз призвал все стороны конфликта в Израиле возобновить ближневосточный мирный процесс на основании принципа двух государств. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Европейского совета.

«Мы привержены достижению состоятельного и продолжительного мира на основании принципа двух государств путем возобновления ближневосточного мирного процесса», — говорится в сообщении.

В заявлении подчеркивается, что все стороны должны работать для того, чтобы не допустить дальнейшей эскалации конфликта.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС.

Верховный представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности Евросоюза Жозеп Боррель допустил расширение конфликта между Израилем и Палестиной.

Ранее папа Римский призвал к спасению населения Газы.