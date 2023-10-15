Байден оценил, смогут ли США одновременно поддерживать Украину и Израиль

Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон сможет одновременно поддерживать Украину и Израиль, а также обеспечивать «международную безопасность». Об этом он заявил в эфире CBS.

«Мы сможем позаботиться и о том, и о другом, и по-прежнему поддерживать нашу международную безопасность в целом», — сказал Байден.

Он подчеркнул, что «США — самая мощная страна... в истории мира».

Байден отметил, что у Вашингтона есть возможности и обязательства поддержать Украину и Израиль.

До этого Байден заявил, что его администрация делает все возможное для возвращения на родину американцев, которые стали заложниками палестинского движения ХАМАС. По словам главы Белого дома, чиновники делают все, что в их силах.

14 октября постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что ответственность за эскалацию на Ближнем Востоке в значительной степени лежит на США.

Ранее премьер-министр Нетаньяху назвал цели Израиля в войне с ХАМАС.