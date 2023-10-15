США допускают возможность вмешательства Ирана в конфликт Палестины и Израиля

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Иран на определенном этапе может вмешаться в конфликт между Палестиной и Израилем. Об этом он сообщил на брифинге, передает телеканал CBS.

«Мы не можем исключать, что Иран предпочтет каким-либо образом напрямую поучаствовать в войне между Израилем и ХАМАС», — сказал он.

Ранее член палаты представителей, инициировавший отстранение с поста ее спикера Кевина Маккарти, республиканец из штата Флорида Мэтт Гетц заявил, что конгрессу США не следует рассматривать в одном законопроекте вопросы о дополнительном финансировании Израиля и Украины.

По его мнению, данные законодательные вопросы заслуживают отдельного голосования, независимо от того, что думают об израильской или украинской сторонах.

Гетц считает, что ответственному правительству стоит адресовать эти вопросы по отдельности, а не вместе.

Конгрессмен в качестве обоснования привел в пример свою позицию — он поддерживает выделение конгрессом дополнительных средств на помощь Израилю, но не поддерживает финансирование Украины.

Ранее премьер-министр Нетаньяху назвал цели Израиля в войне с ХАМАС.