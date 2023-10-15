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МИД Ирана допустил разрастание конфликта Израиля и Палестины

МИД Ирана допустил разрастание конфликта при продолжении ударов Израиля по Газе

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Fatima Shbair/AP

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что масштабы палестино-израильского конфликта могут расшириться, если Израиль не прекратит наносить удары по жителям сектора Газа. Его слова приводит Telegram-канал внешнедипломатического ведомства исламской республики.

Глава МИД исламской республики подчеркнул, что «если нападения сионистского режима на беззащитных граждан и жителей Газы продолжатся, никто не сможет гарантировать контроль над ситуацией и отсутствие расширения масштабов конфликтов». Также Иран призвал к мобилизации исламских стран для предотвращения последствий ударов Израиля по сектору Газа.

До этого Иран через Организацию Объединенных Наций направил послание Израилю о том, что не хочет дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщил портал Axios. Авторы публикации отмечают, что страна планирует вмешаться в случае начала наземной операции в секторе Газа.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант пообещал, что «небывалый ответ» сектору Газа запомнят на 50 лет.

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