В Германии рассказали об обязательстве Берлина перед Израилем

Власти Германии считают, что Израиль имеет полное право защищать себя после атаки ХАМАС, заявил вице-канцлер ФРГ Робер Хабек, передает Bild. В обращении к израильскому народу он отметил, что Берлин на его стороне.

«Настало время для четкого и непоколебимого обязательства: безопасность Израиля — это государственный интерес Германии. Израиль имеет полное право защищать себя, и мы будем поддерживать его везде, где потребуется наша поддержка», — пояснил Хабек.

Он добавил, что действия ХАМАС не имеют ничего общего с борьбой за свободу. Хабек подчеркнул, что организация не пытается отстоять права палестинцев, а преследует собственные цели.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектам ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее ЕС призвали выступить против атак Израиля по Газе.