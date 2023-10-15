ЕС призвали выступить против атак Израиля по Газе

В столице Нидерландов проходит пропалестинская акция протеста, передает Al Jazeera. По информации телеканала, участники демонстрации требуют от Евросоюза осудить действия Израиля в секторе Газа, в том числе бомбардировки.

«В Амстердаме царит гнев и разочарование по поводу того, что протестующие называют геноцидом, совершенным Израилем против палестинцев. Они осуждают европейских лидеров за молчание о насилии, которое Израиль совершает в секторе Газа, особенно когда те же самые лидеры быстро и решительно осудили нападение ХАМАС [на еврейское государство]», — говорится в сообщении.

Как отмечает Al Jazeera, участники акции протеста обвинили лидеров ЕС в лицемерии и потребовали более решительной позиции по ситуации вокруг противостояния ХАМАС и Израиля. Телеканал подчеркивает, что демонстранты ждут от Европы критики «агрессии» израильской стороны.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектам ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее папа Римский призвал к спасению населения Газы.