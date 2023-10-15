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Стало известно о визите Путина в один из регионов

Путин посетит один из российских регионов на следующей неделе

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Александр Казаков/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин на будущей неделе кроме запланированного визита в Китай для участия в форуме «Один пояс — один путь» намерен совершить поездку в один из российских регионов. Об этом сообщается в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

О планах российского главы государства стало известно из анонса к передаче »Москва. Кремль. Путин».

В Китае Путин будет работать два дня.

Известно, что среди планов Путина поздравление работников дорожного хозяйства с их профессиональным праздником.

В настоящий момент регион, в который отправится Путин на предстоящей неделе, не раскрывается.

В сентябре Путин сообщал, что Россия и Китай выступают с единых позиций формирования многополярного мира. По словам российского лидера, визит главы КНР Си Цзиньпина «дал хороший импульс развитию двусторонних связей».

Ранее Путин встретил Ким Чен Ына на космодроме Восточный.

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