Песков рассказал о планах Путина и Си Цзиньпина поговорить с глазу на глаз

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин намерены провести двустороннюю встречу в ходе поездки российского лидера в Пекин для участия в международном форуме «Один пояс — один путь». Об этом в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин», которая выходит на телеканале «Россия 1», рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Как сказал представитель Кремля, на следующей неделе в китайскую столицу прибудет очень много гостей. Несмотря на это, Песков заявил об отсутствии у него сомнений в наличии у Путина и Си Цзиньпина планов провести доверительную беседу «с глазу на глаз».

«Путин будет главным гостем», — добавил пресс-секретарь российского лидера.

Также, общаясь с журналистами, Песков раскрыл возможные темы переговоров между главами РФ и КНР. По его словам, в первую очередь ожидается обсуждение роли обеих стран на международной арене.

Представитель Кремля уточнил, что Москву и Пекин объединяют общие интеграционные процессы и участие в большом количестве глобальных структур. Более того, оба государства играют важную роль в международных делах и она постоянно растет.

Международный форум «Один пояс — один путь» состоится в столице КНР с 17 по 18 октября. Он станет третьим по счету мероприятием, проводимым в таком формате.

Ранее Путин рассказал об особенностях сотрудничества между Россией и Китаем.