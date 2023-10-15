Президент Азербайджана Ильхам Алиев поднял азербайджанский флаг в столице Нагорного Карабаха Степанакерте (азербайджанское название — Ханкенди). Об этом сообщает агентство Азертадж.
После церемонии поднятия флага он выступил с речью.
В ходе поездки по Карабаху Алиев до этого поднял азербайджанский флаг в городе Агдере (армянское название Мартакерт) и на территории Сарсангского водохранилища.
Ранее Алиев назвал альтернативу посредничеству РФ по Карабаху.
19 сентября власти Азербайджана объявили о локальной операции в Карабахе. Целью операции Баку обозначил пресечение «широкомасштабных провокаций», разоружение и вывод подразделений армянской армии с территории региона.
Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев между сторонами была достигнута договоренность о прекращении огня.
28 сентября глава Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования Республики Нагорный Карабах до 1 января 2024 года.
Ранее Азербайджан объявил в розыск 300 чиновников из Карабаха.