Президент Азербайджана Ильхам Алиев поднял азербайджанский флаг в столице Нагорного Карабаха Степанакерте (азербайджанское название — Ханкенди). Об этом сообщает агентство Азертадж.

После церемонии поднятия флага он выступил с речью.

В ходе поездки по Карабаху Алиев до этого поднял азербайджанский флаг в городе Агдере (армянское название Мартакерт) и на территории Сарсангского водохранилища.

Ранее Алиев назвал альтернативу посредничеству РФ по Карабаху.

19 сентября власти Азербайджана объявили о локальной операции в Карабахе. Целью операции Баку обозначил пресечение «широкомасштабных провокаций», разоружение и вывод подразделений армянской армии с территории региона.

Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев между сторонами была достигнута договоренность о прекращении огня.

28 сентября глава Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования Республики Нагорный Карабах до 1 января 2024 года.

Ранее Азербайджан объявил в розыск 300 чиновников из Карабаха.