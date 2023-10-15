На Украине усомнились в способности Европы заменить помощь США

Европейские государства вряд ли смогут компенсировать Украине потерю поддержки со стороны США, считает секретарь комитета Верховной рады по нацбезопасности и обороне, украинский депутат Роман Костенко. В интервью Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung он отметил, что заместить американскую помощь будет очень непросто.

«Это пока нереально. Европе и НАТО придется начать создавать стратегические резервы. Если США откажутся от поддержки, компенсировать это будет сложно <…> РФ расширяет свой оборонно-промышленный комплекс быстрее, чем, например, Европа. Несмотря на санкции, они [русские] возобновили довоенное производство ракет и ремонтируют танки. <...> А иногда количество равно качеству. Вот почему они обладают огромной боевой мощью. Украина сражается с одной из сильнейших армий мира», — пояснил Костенко.

Он добавил, что украинская сторона в вопросах оружия и боеприпасов зависит от западных партнеров. Костенко подчеркнул, что Украине нужны как огромное количество снарядов, так и больше новых вооружений.

Ранее сообщалось, что Запад может вынудить Украину пойти на переговоры на фоне конфликта в Израиле.