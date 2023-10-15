Путин рассказал о попытках США заставить союзников ухудшить отношения с РФ и КНР

Вашингтон пытается вынудить своих союзников ухудшить отношения с Москвой и Пекином, однако многие европейские страны не хотят лишаться сотрудничества с китайским правительством. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин, отрывок из интервью которого для программы «Москва. Кремль. Путин» в своем Telegram-канале опубликовал корреспондент Павел Зарубин.

Глава государства подчеркнул, что Россия и Китай неоднократно заявляли об отсутствии у них планов сформировать военно-политический союз. При этом американские власти именно этим и занимаются, параллельно заставляя зарубежных партнеров отказываться от добрососедских отношений с Москвой и Пекином.

«Они то-есть сами вступили в борьбу с Китайской Народной Республикой. Причем Китай с ними не вступал, это американцы с ними борются. Встав на эту тропу, они подталкивают туда европейцев. Европейцы не хотят ссориться с Китаем», — добавил Путин.

Как сказал президент, объем торговли между КНР и странами Европы постоянно растет. Более того, это происходит с большей скоростью по сравнению с ростом товарооборота между Россией и Китаем.

В связи с этим, по словам главы государства, европейские политики не хотят ссориться с Пекином. Тем не менее США продолжают настаивать на их включении в работу различных военных союзов в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

«НАТО туда тащат, еще типа АУКУСа там создают. Австралия, Великобритания, те же США. Стараются подтащить туда другие страны, регионы», — резюмировал российский лидер.

Ранее Владимир Путин назвал председателя КНР Си Цзиньпина признанным мировым лидером.