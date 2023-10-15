В Германии высказались о помощи Украине на фоне ситуации в Израиле

Власти Германии не должны прекращать поддержку Украины из-за обострения палестино-израильского конфликта, считает один из председателей немецкой партии «Зеленые» Омид Нурипур, передает Die Zeit. По его словам, помощь Киеву входит в число обязанностей Берлина.

«На Украине очень сильно обеспокоены тем, что их судьба сейчас находится под угрозой [из-за риска срыва западной помощи]. Поддержка Израиля — это наш долг, так же как и поддержка Украины», — отметил Нурипур.

Он добавил, что помощь Киеву не должна быть забыта в связи с нападением ХАМАС на Израиль.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектам ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее сообщалось, что Запад может вынудить Украину пойти на переговоры на фоне конфликта в Израиле.