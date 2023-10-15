Путин оценил допустимость войны между ядерными державами

Ни одному человеку, который находится в здравом уме, не должны приходить в голову мысли о возможности начала войны между ядерными державами. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, давший интервью для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». Фрагмент беседы в своем Telegram-канале опубликовал журналист Павел Зарубин.

По просьбе корреспондента глава государства прокомментировал рекомендацию, недавно опубликованную Конгрессом США. Речь идет о призыве готовиться к одновременному вооруженному противостоянию с Россией и Китаем, в том числе с применением ядерного оружия.

«Я не думаю, что людям в здравом уме эта мысль должна или может прийти в голову. Но если она приходит, это заставляет нас только настораживаться», — подчеркнул Путин.

Он добавил, что конфликт между ядерными державами — это отдельная история. Сравнивать подобное с продолжающейся спецоперацией на Украине или текущей ситуацией на Ближнем Востоке не стоит, следует из слов президента.

Кроме того, в ходе беседы российский лидер оценил отношения между Москвой и Пекином. Как он сказал, в отличие от западных стран РФ и КНР не стремятся к созданию военно-политического союза.

Ранее Министерство иностранных дел Китая назвало даты проведения форума «Один пояс — один путь», на который приедет Путин.