Путин рассказал о сотрудничестве России и Китая

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия и Китай не создают военно-политический союз стран, в отличие от Запада. Об этом сообщается в Telegram-канале российского журналиста Павла Зарубина.

В качестве примера глава государства привел Соединенные Штаты, заставляющие своих союзников ухудшать отношения с РФ и Китаем.

«Мы много раз говорили уже: мы не объединяемся в какой-то военно-политический союз, а как раз американцы это делают», — отметил президент.

По словам Путина, на предыдущем саммите Североатлантического альянса обсуждалась в том числе борьба с КНР.

Как заметил Путин, сами европейцы, при этом, не хотят ссориться с Китаем в связи с растущим объемом торговли и перспективами сотрудничества с Пекином.

До этого президент России подчеркивал, что внешнеполитические подходы РФ и Китая близки России. По словам Путина, идеи по развитию Евразийского экономического союза в полной мере совпадают с китайскими идеями в рамках концепции «Один пояс — один путь».

Ранее госсекретарь США заявил, что Россия и Китай сейчас представляют «самую острую угрозу миропорядку» на планете.