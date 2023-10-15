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Путин: Россия готовится к войне, но хочет мира

Путин: Россия готовится к войне, но хочет мира с Западом

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия готовится к войне, но хочет мира. Как поясняет РИА Новости, таким образом российский лидер ответил на вопрос об отношениях России с Западом.

Заявление Путина стало комментарием к рекомендации комиссии Конгресса США готовиться к одновременной войне и с РФ и КНР, в том числе ядерной.

«Мы все готовимся к войне, потому что следуем известному древнему принципу: хочешь мира — готовься к войне», — подчеркнул Путин.

До этого китайское издание Global Times (GT) со ссылкой на доклад межпартийной комиссии конгресса США написало, что среди американских элит набирает вес идея одновременной ядерной войны с Россией и Китаем.

Отмечается, что доклад межпартийной комиссии призывает Вашингтон активно наращивать ядерную триаду США.

Автор публикации пишет, что одновременный конфликт с РФ и КНР представлялся США «стратегическим кошмаром», о котором предупреждал еще бывший госсекретарь США Генри Киссинджер.

Ранее в Госдуме предложили организовать выставку разбитой техники НАТО.

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