Путин объяснил, почему конфликт на Ближнем востоке нельзя сравнить с СВО

Президент России Владимир Путин заявил, что конфликт на Ближнем востоке настолько масштабен, что его даже нельзя сравнивать со специальной военной операцией, проводимой РФ на Украине. Об этом сообщается в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

«Вы посмотрите на Ближнем Востоке, там что, разве специальная военная операция? Вот разве можно сравнить?» — сказал глава государства.

Также Путин заявил, что Россия готовится к войне, но хочет мира.

Кроме того, Путин заявил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) полностью было провалено, при этом, по его словам, Киев продолжает подготавливать новые активные наступательные операции на ряде направлений.

Как добавил Путин, российская сторона знает о подготовке украинских военных к новым боевым действиям.

Ранее генерал чешской армии в запасе назвал ошибки Украины при контрнаступлении.