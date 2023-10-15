Немцам дали совет по поводу поездок на Ближний Восток

Гражданам Германии не рекомендуется ездить в Израиль, Палестину или Ливан, передает ТАСС. Как заявили в МИД ФРГ, соответствующее предупреждение связано с палестино-израильским конфликтом в регионе.

«Кризисный штаб правительства ФРГ принял решение о предупреждении о поездках в Израиль, на все палестинские территории и Ливан <…> Мы призываем вас не путешествовать в эти страны и регионы», — говорится в сообщении.

В МИД Германии добавили, что предупреждение о поездках — это высший уровень предупреждения, выдаваемый ведомством. Подобные рекомендации Берлин направляет в случае серьезных рисков для своих граждан. При этом в МИД ФРГ посоветовали всем немцам, находящимся в Израиле, Палестине или Ливане, внести свои данные в специальные списки ведомства, по которым проводиться эвакуация.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектам ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее в США потребовали аннулировать визы тем, кто поддерживает ХАМАС.