Бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор на своей странице в социальной сети X заявил, что политика президента США Джо Байдена обернулась катастрофой для Украины.

Он отметил, что Украина являлась «инструментом нападения на Россию».

«Целью было нанести ей вред, уничтожить Россию, изменить российское государство», — считает Макгрегор.

Экс-советник Пентагона уверен, что такая политика привела к гуманитарной катастрофе и стала преступлением против украинцев. Также он призвал Соединенные Штаты прекратить бесконечные войны.

До этого бывший советник Пентагона полковник в отставке Дуглас Макгрегор заявлял, что украинский президент Украины Владимир Зеленский на переговорах с Россией может отдать часть своих территорий.

Он отметил, что Российская Федерация не меняла своих условий для завершения конфликта, а Киев не сможет сопротивляться конфликту без помощи Соединенных Штатов, что станет концом для Зеленского.

Ранее в США заявили о мощи армии России.