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В России предсказали сдвиг в политике США по Украине

Сенатор Пушков: отношение в США к помощи Киеву изменилось до неузнаваемости

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Gleb Garanich/Reuters

Украине стоит ожидать непременных изменений позиции США по дальнейшей поддержке государства, считает председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Так в своем Telegram-канале он отреагировал на материал The New York Times, в котором поднимался вопрос о том, прошла ли пик американская помощь для Киева.

«За последние два-три месяца картина отношения в США к поддержке Украины изменилась до неузнаваемости. Когда же подобные статьи [как в материале NYT] начинают появляться, прежде клявшихся в вечной поддержке Украины, ждите сдвигов в политике. Не мгновенных, но непременных», — написал Пушков.

Он добавил, что за полгода до начала вывода войск США из Афганистана, которое состоялось в 2021 году, в той же NYT вышла статья с оправданием необходимости ухода Вашингтона. Пушков подчеркнул, что с Украиной произойдет то же самое.

«Вопрос времени. Да и по всем критериям Ближний Восток для США куда важнее», — заключил сенатор.

Ранее на Украине призвали власти страны подготовиться к прекращению помощи США.

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