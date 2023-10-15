В Испании отреагировали на происходящее в Израиле

Власти Испании считают, что нет какой-либо связи между кризисом на Украине и столкновениями между Израилем и движением ХАМАС. Об этом рассказал и.о. главы Министерства иностранных дел королевства Хосе Мануэль Альбарес изданию La Vanguardia.

Как уточнил глава испанского дипведомства, сейчас нет каких-либо фактов, указывающих на связь происходящего на Украине и в Израиле.

При этом оба конфликта вызывают огромную тревогу из-за человеческих страданий, следствием которых может оказаться региональная дестабилизация, отметил Альбарес.

«Со стороны Испании в рамках ЕС мы будем стараться работать, чтобы мир вернулся как можно скорее», — добавил и.о. министра испанского дипведомства.



Также дипломат указал на важность защиты гражданского населения и предоставлении помощи в сектор Газа.

До этого в ЦАХАЛ заявили, что ХАМАС препятствует передвижению жителей сектора Газа на юг анклава.

Ранее Нетяньяху заявил, что Израиль переходит к массированной атаке, «какой еще не было».