В Польше начались выборы в парламент

Очередные выборы в парламент начались в Польше. Избирательные участки открылись по всей стране в 7:00 по местному времени (8:00 мск), передает ТАСС.

По имеющейся информации, в голосовании могут принять участие около 30 млн граждан республики. С этой целью власти организовали в государстве работу 31 497 избирательных участков, и еще 417 пунктов открылись за границей.

В этот раз жителям Польши предстоит проголосовать за 460 депутатов нижней палаты парламента и 100 членов верхней палаты. При этом выборы в сейм проходят по пропорциональной системе, а сенаторов выбирают по одномандатным округам.

Согласно данным агентства, всего на места в нижней палате претендуют 6 655 кандидатов. Еще 360 политиков выдвинули свои кандидатуры на выборы в верхнюю палату законодательного органа страны.

По плану, голосование должно завершиться в 21:00 по местному времени (22:00 мск). Однако организаторы выборов могут продлить работу отдельных избирательных участков, если появится необходимость.

Официальные итоги голосования будут объявлены на следующей неделе — 17 октября. Тем не менее местные СМИ планируют уже вечером 15 октября опубликовать результаты экзитполов.

Ранее в США заявили о возможном сокращении помощи Украине со стороны западных стран после завершения парламентских выборов в Польше.