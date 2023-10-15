Путин назвал Си Цзиньпина мировым лидером

Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу CCTV заявил, что считает председателя КНР Си Цзиньпина признанным мировым лидером, который смотрит в будущее.

«Это, конечно, один из признанных мировых лидеров. Он не принимает решения сиюминутного характера на основе какой-то конъюнктуры текущей. Он оценивает ситуацию, анализирует и смотрит в будущее», — заявил Путин.

Он сравнил Си с некоторыми другими «мировыми лидерами», в отличие от который председатель Китая не является временщиком, фигурой, которая пришла на мировую арену «на пять минут» для того, чтобы покрасоваться и исчезнуть так же быстро.

Путин назвал Си основательным и надежным партнером, который держит слово и следует договоренностям. Также российский президент отмечает, что встречался с Си Цзиньпином более 40 раз, в том числе в неформальной обстановке — от этих встреч у российского лидера остались положительные воспоминания.

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