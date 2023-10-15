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Путин рассказал, для чего страны вступают в БРИКС

Путин: все страны БРИКС поддерживают идею создания многополярного мира

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Александр Казаков/РИА Новости

Все страны, присоединившиеся к БРИКС, поддерживают концепцию формирования многополярного мира. Об этом в интервью для Центрального телевидения Китая заявил российский президент Владимир Путин.

Глава государства подчеркнул, что никто из участников международной организации не хочет быть на вторых ролях у одного суверена. Целью членов клуба является достижение равноправия в отношениях между странами, уточнил он.

«Все, кто присоединился к БРИКС, поддерживают идею, концепцию формирования многополярного мира», — подчеркнул Путин.

Также президент добавил, что создание многополярного мира происходит само по себе. Данный процесс, по его словам, начался благодаря росту потенциала многих государств. В их число входит и Китай, резюмировал российский лидер.

11 октября Владимир Путин выступил на пленарной сессии «Российской энергетической недели», в ходе своей речи сообщив о постепенной трансформации глобальной экономики. Как сказал глава государства, сейчас она переходит к многополярной модели и в ее рамках начинают действовать сразу несколько центров роста.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал о желании мирового большинства жить в условиях многополярности.

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