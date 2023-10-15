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В США рассказали, как неудавшееся контрнаступление ВСУ повлияет на рейтинг Байдена

Бывший советник Буша Уитон: провал контрнаступления ударит по рейтингу Байдена

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Evelyn Hockstein/Reuters

Экс-советник при президентах США Буше-младшем и Трампе Кристиан Уитон в статье для журнала National Interest заявил, что внешняя политика главы Белого дома Джо Байдена оказалась провалом, которая привела только к недовольству его избирателей.

По его словам, президентство Байдена началось с «унизительного» ухода Соединенных Штатов из Афганистана, который плохо сказался на популярности американского лидера. Уитон считает, что команда Байдена надеялась, что успех на Украине смоет этот позор.

«Но разрекламированное украинское контрнаступление провалилось», — указал эксперт.

Бывший советник Буша отметил, что общественная поддержка Украины в США значительно снизилась. Он считает, что американцы видят угрозу со стороны Китая и Ирана, а идея конфликта с РФ не вызывает у них интереса.

«Избиратели еще больше разочаруются, когда заметят, что Вашингтон переживает о границах Украины больше, чем о своих», — заключил аналитик.

До этого член Республиканской партии и палаты представителей конгресса США, а также сторонница Дональда Трампа Марджори Тейлор Грин заявляла, что президент страны Джо Байден несет ответственность за вливание миллиардов долларов из бюджета в войну с Россией на Украине.

Ранее Байдена обвинили в покрытии коррупции на Украине.

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