Европейский союз планирует увеличить втрое гуманитарную помощь сектору Газа

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз (ЕС) планирует втрое увеличить гуманитарную помощь пострадавшим в секторе Газа, пакет срочной помощи составит €50 млн. Ее слова приводит пресс-служба Еврокомиссии.

«Прилагаем все усилия, чтобы гарантировать, что ни в чем не повинным гражданам Газы будет оказана поддержка», — сказала фон дер Ляйен.

До этого в пресс-офисе правительства Дубая сообщали, что премьер-министр Объединенных Арабских Эмиратов, правитель Дубая Мухаммед бен Рашид Аль Мактум распорядился выделить 50 млн дирхамов (более $13 млн) на оказание помощи палестинцам в секторе Газа.

14 октября верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявлял, что требование Израиля эвакуировать миллион человек с севера сектора Газа должно быть пересмотрено.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш призвал остановить взаимные обстрелы на границе Израиля и Ливана.