Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Европейский союз планирует увеличить втрое гуманитарную помощь сектору Газа

Еврокомиссия увеличит втрое гуманитарную помощь пострадавшим в секторе Газа

close
100%
Hatem Ali/AP

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз (ЕС) планирует втрое увеличить гуманитарную помощь пострадавшим в секторе Газа, пакет срочной помощи составит €50 млн. Ее слова приводит пресс-служба Еврокомиссии.

«Прилагаем все усилия, чтобы гарантировать, что ни в чем не повинным гражданам Газы будет оказана поддержка», — сказала фон дер Ляйен.

До этого в пресс-офисе правительства Дубая сообщали, что премьер-министр Объединенных Арабских Эмиратов, правитель Дубая Мухаммед бен Рашид Аль Мактум распорядился выделить 50 млн дирхамов (более $13 млн) на оказание помощи палестинцам в секторе Газа.

14 октября верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявлял, что требование Израиля эвакуировать миллион человек с севера сектора Газа должно быть пересмотрено.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш призвал остановить взаимные обстрелы на границе Израиля и Ливана.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий