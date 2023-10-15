Глава МИД Венгрии заявил о провале санкций против России

Глава внешнеполитического ведомства Венгрии Петер Сийярто заявил, что антироссийские санкции не смогли «поставить Россию на колени» в экономическом плане. Об этом сообщает РИА Новости.

«Нам нужно обсуждать и вопрос влияния санкций по отношению к России: кому они больше вредят — нам или Москве, есть ли в них какой-то смысл, привели ли они к результатам, достигли ли они заложенных в них целей, а именно — «поставить Россию на колени в экономическом плане», приблизиться к миру. Получилось у нас или нет… Я думаю, очевидно, что не получилось», — сказал Сийярто.

При этом вопрос влияния санкций Запада на Россию в Евросоюзе, по его словам, не обсуждают.

Ранее Сийярто сообщил, что Венгрия довольна энергетическим сотрудничеством с Россией. По его словам, Будапешт всегда получал объемы газа по контракту с Москвой вовремя. Нет необходимости что-то менять в документе, он соблюдается десятилетиями, добавил министр.

6 сентября Сийярто заявил, что Венгрия находится в зависимости от поставок нефти и газа из России, которым пока нет альтернативы. Министр подчеркнул, что Венгрия зависит от российского природного газа, так как он обеспечивает функционирование страны и, если от него отказаться, неизвестно, что будет завтра. Если республика выйдет из соглашения с Россией о расширении атомной электростанции в Пакше, сложно будет заменить этот проект с сохранением его стоимости и графика, добавил чиновник.

Ранее в Венгрии заявили о гарантиях поставок российского газа со стороны МИД РФ.