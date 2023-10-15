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Путин объяснил, как строится многополярный мир

Путин заявил, что многополярный мир строится вокруг потенциала многих стран

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что многополярный мир создается вокруг потенциала многих стран, в том числе Китая, сообщает CCTV.

«Многополярный мир создается сам по себе, по факту. И происходит оно в связи с ростом потенциала многих стран, в том числе и не в последнюю очередь с ростом потенциала Китайской Народной Республики», — заявил Путин.

Ранее президент России Владимир Путин заявил на пленарном заседании Российской энергетической недели (РЭН), что мировая экономика переходит к многополярной модели.

В своей речи российский лидер отметил важность форума, на котором эксперты из России и из-за рубежа могут вместе обсудить тенденции и перспективы глобальной энергетики, свободной от диктатуры некоторых стран, которые загоняют другие государства в экономическую кабалу.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

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