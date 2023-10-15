В Китае не хотят несправедливости в отношении Палестины

Глава китайского министерства иностранных дел Ван И в ходе телефонной беседы с коллегой из Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом сказал, что несправедливость в отношении Палестины не может продолжаться дальше. Об этом сообщает РИА Новости.

«Китай в настоящее время тесно взаимодействует со всеми сторонами, чтобы поспособствовать прекращению огня и окончанию войны», — сказал Ван И.

При этом на данный момент главным является обеспечение безопасности мирных жителей, указал он.

Ранее Ван И заявил, что конфликт Палестины и Израиля продолжает обостряться и может выйти из-под контроля.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее в полиции Израиля спрогнозировали продолжительность эскалации конфликта.