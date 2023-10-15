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В Китае сообщили о стабилизации отношений с США

В МИД Китая заявили об окончании ухудшения отношений с США

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Министр иностранных дел Китая Ван И в ходе беседы с госсекретарем США Энтони Блинкеном соообщил, что отношения страны с Соединенными Штатами перестали ухудшаться и достигли стабильности. Об этом сообщает РИА Новости.

«В последнее время Китай и США последовательно провели целый ряд контактов на высоком уровне, в двусторонних отношениях наметилась тенденция стабилизации и прекращения ухудшения, что приветствовали народы двух стран и международное сообщество», — сказал Ван И.

Ранее Ван И заявил, что конфликт Палестины и Израиля продолжает обостряться и может выйти из-под контроля.

Также сообщалось, что министр иностранных дел Китая Ван И и государственный секретарь США Энтони Блинкен обсудили предотвращение расширения конфликта на Ближнем Востоке. В Госдепе заявили, что договорились продолжать поддерживать связь с Китаем по вопросам Ближнего Востока и взаимоотношений.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.

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